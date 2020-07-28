تم تجميد مشروع إنشاء أكاديمية لكرة القدم لاتحاد بلعباس بسبب المشاكل الكثيرة التي يتخبط فيها النادي الناشط في الرابطة الأولى، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من مديره العام.

وصرح قدور بن عياد بأن ملف الأكاديمية قد "تم غلقه مؤقتا بالنظر إلى الغموض الذي يكتنف مستقبل النادي"، متأسفا لهذه الوضعية "بعدما قطع المشروع أشواطا متقدمة".

وأضاف بن عياد، الذي يستعد لتقديم استقالته بعد إعداده للتقرير الأدبي والمالي للموسم الجاري، بأنه كان شخصيا يولي أهمية كبيرة لهذا المشروع، وأن السلطات المحلية ساهمت في تغطية الميدان الملحق لملعب 24 فبراير بالعشب الاصطناعي الذي كان سيخصص لتدريبات شبان الأكاديمية وتهيئة الفندق التابع لديوان المركب الرياضي الولائي لإيوائهم.

وأخبر نفس المتحدث بأن النادي كان قد أطلق عملية تهدف إلى اكتشاف المواهب المؤهلة للانضمام إلى الأكاديمية، حيث كلف لاعبين قدامى بهذه المهمة، "التي لم تقتصر على شبان ولاية سيدي بلعباس بل شملت أيضا لاعبين من الولايات المجاورة".

وتابع بقوله : "كنا نراهن كثيرا على هذا المشروع، سيما وأن المنطقة معروفة بأنها خزان من المواهب الشابة، وبالنظر إلى المشاكل المالية غير المنتهية للنادي، فإننا قدرنا بأن إنشاء أكاديمية خاصة بالاتحاد كفيل بمنح الأخير بعدا جديدا من خلال الاعتماد على خريجي مدرستنا بدلا من صرف أموال باهظة في انتداب لاعبين من مختلف الجهات".

ويواجه نادي الغرب الجزائري مشاكل متعددة، سواء من الجانب المالي أو الإداري، وهو ما دفع الأعضاء المساهمين في الشركة الرياضية لفريق ''المكرة''، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الإدارة عبد الغني الهناني، في الشروع في إجراءات بيع أسهمهم، مثلما ذكر به نفس المتحدث.