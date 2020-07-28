ما يزال أعوان الحماية المدنية يحاولون إخماد حرائق منتشرة بعدة ولايات عبر الوطن، حسب ما أفادت المديرية العامة للحماية المدنية في منشور على صفحتها في "الفايسبوك" اليوم الثلاثاء.

وحسب نفس المصدر فإن أعوان الحماية المدنية على قدم وساق في إخماد حرائق الغابات، أدغال، أحراش ومحاصيل على مستوى عدة ولايات بحيث تم تجنيد عدة أرتال متنقلة وكذا المروحيات.

وأضافت ذات المصالح أنه يوجد حاليا 34 حريقا مندلعا عبر 17 ولاية، أهمها تلك المسجلة في ولايتي تيزي وزو وسعيدة.

ونشرت مديرية الحماية المدنية حصيلة الحرائق المسجلة عبر الولايات التالية: سوق أهراس 07 حرائق، تيزي وزو 04 حرائق، باتنة 04 حرائق، قالمة وسكيكدة 03 حرائق، إضافة إلى حريقين في كل من ولايات المدية، عين الدفلى وجيجل، وحريق عبر ولايات سعيدة، سطيف، تيبازة، تيسمسيلت، سيدي بلعباس، بومرداس، بجاية، برج بوعريريج وميلة.