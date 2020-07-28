عاودت أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا الارتفاع بعدما بلغت 642 حالة، اليوم الثلاثاء، حسب ما أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة الجائحة الدكتور جمال فورار.

وكان الرقم القياسي لعدد الإصابات اليومية قد سجل الجمعة الماضية بـ675 حالة، لتنخفض بعدها الإصابات الجديدة إلى 605 السبت ثم 593 أول أمس الأحد، قبل أن تبلغ أمس الإثنين 616 حالة.

وبهذا يصبح العدد الإجمالي للحالات المسجلة بالبلاد منذ بداية انتشار الفيروس 28615 حالة مؤكدة.

فيما يخص عدد حالات الوفاة فقد بلغ 1174 بعد تسجيل 11 وفاة جديدة في آخر 24 ساعة.

كما أعلن نفس المتحدث عن تسجيل 396 حالة شافاء جديدة، رفعت العدد الإجمالي إلى 19233 حالة تعافي، فيما يتواجد 73 مريضا في العناية المركزة.