توفي، اليوم، شخص إثر تعرضه لحادث دهس ببلدية واد البردي بشرق مقر ولاية البويرة عبر الطريق المزدوج رقم 127مكرر باتجاه سور الغزلان.

وحسب بيان خلية الإعلام والاتصال تدخلت إسعافات وحدة القطاع واد البردي في حدود الساعة 07سا27د أجل حادث دهس شاحنة لشخص بالطريق المزدوج بلدية واد البردي اتجاه سور الغزلان، الحادث خلف 01متوفي، الضحية من جنس ذكر حوالي 60سنة توفي في عين مكان الحادث نقل من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى البويرة.