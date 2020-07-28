وصفت هيئة الصحة العامة الألمانية، اليوم الثلاثاء الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بأنها تبعث على القلق. وقال رئيس معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض، لوتار فيلر، في مؤتمر صحفي انه يشعر "بقلق شديد إزاء التطورات الجديدة" المتعلقة بتفشي فيروس (كورونا)، مضيفا أنه قد تكون هناك علامات على بدء موجة ثانية من الفيروس، حسبما ذكرته مصادرإعلامية.

وأشار فيلر إلى أنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من 300 إلى 500 إصابة يومية وآخر جوان وأوائل جويلية الجاري إلى المعهد.. واصفًا هذه المعدلات بأنها بمثابة "نجاح كبير"، وأنها أثبتت أن الإجراءات المناسبة يمكن أن تساعد في تراجع مستوى تفشي الوباء.

ودعا فيلر الشعب الألماني إلى مواصلة الالتزام بالقواعد المتمثلة في الحفاظ على التباعد الاجتماعي وغسل اليدين وارتداء الأقنعة.

وكانت ألمانيا قد سجلت على مدار الأيام السبع الماضية 3611 إصابة جديدة بكورونا، كما سجلت يوم الجمعة الماضي فقط 815 حالة إصابة مؤكدة.