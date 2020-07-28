استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان "استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر".

وأشار المصدر ذاته إلى أنه "خلال هذه المقابلة، تم تقييم التعاون الثنائي ودراسة السبل الكفيلة بتعميقه وتنويعه، لا سيما فيما يتعلق بالمشاريع التنموية والاستثمارية للشراكة بين البلدين".

"كما شكلت المقابلة مناسبة للتشاور وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمة الليبية"، يضيف بيان رئاسة الجمهورية.