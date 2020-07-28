تم وضع سبعة أشخاص تحت الرقابة القضائية في قضية سرقة معدات إلكترونية و أخرى كهربائية من مركب سيدار الحجار بعنابة، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من خلية الاتصال للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة.

كما أفرج في إطار ذات القضية عن شخص من ضمن مجموعة تتكون من ثمانية أشخاص تم تقديمهم أول أمس الأحد أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الحجار وذلك في إطار قضية سرقة معدات إلكترونية وقواطع كهربائية بمركب سيدار الحجار، حسب ما أوضحه ذات المصدر.

وكانت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بدائرة الحجار قد فتحت بداية شهر جويلية الجاري تحقيقا أمنيا بعد تقدم مركب سيدار الحجار بشكوى ضد مجهول إثر اختفاء معدات إلكترونية و قواطع كهربائية بوحدة الفرن العالي رقم 2 .

من جهته أوضح المدير العام لمركب سيدار الحجار، رضا بلحاج، بأنه "بعد إيداع شكوى ضد مجهول في قضية اختفاء معدات إلكترونية و كهربائية، أقدمت إدارة المركب على توقيف ثمانية عمال "كهربائيين" يعملون على مستوى المنطقة التي تعرضت للسرقة بصفة تحفظية و ذلك إلى حين معالجة هذه القضية " .

كما أفاد المدير العام للمركب بأن المعدات الإلكترونية والكهربائية التي اختفت تم تعويضها بأخرى و أن الفرن العالي رقم 2 الذي لايزال متوقفا عن النشاط منذ شهر مارس المنصرم في إطار التدابير المتخذة للوقاية من كوفيد-19 "هو حاليا جاهز لاستئناف النشاط" .

وأضاف بأن المركب يتوفر حاليا على مخزون كاف من المواد نصف المصنعة التي تضمن تشغيل باقي الوحدات الإنتاجية بالمركب.