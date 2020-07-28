تم، اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح الناشط خليل رحال بعد تأييد أمر قاضي التحقيق من طرف غرفة الاتهام لمجلس قضاء سوق أهراس، حيث استفاد من الإفراج المؤقت، حسب ما نقلت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وتم توقيف خليل رحال في 7 أفريل الماضي وتم تقديمه أمام النائب العام لدى محكمة سوق أهراس، الذي أحاله أمام قاضي التحقيق الذي أودعه الحبس المؤقت.

وفي 28 أفريل الماضي، رفضت غرفة الاتهام طلب الإفراج المؤقت وأكدت طلب الإيداع.

وكان المعني قد اتهم بجناية المساهمة في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش وجنحتي نشر منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية وإهانة هيئة نظامية أثناء تأدية المهام.