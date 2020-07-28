نظم عدد من أنصار مولودية الجزائر، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أما مقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بعد تسرب أخبار تفيد أن القرار الذي ستتخذه "الفاف" غدا سيمنح اللقب لشباب بلوزداد.

وعبر أنصار "العميد" عن تذمرهم من هذا القرار الذي لن يكون عادلا في حق فريقهم القادر على المنافسة على اللقب باعتبار بقاء 8 جولات على نهاية الدوري.

وتتدخلت قوات الأمن لتفريق التجمع بعد ازدياد الأعداد خاصة مع الوضعية الصحية التي تعرفها البلاد.

وكانت أخبار انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت أن أغلبية فرق الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية صوتوا على عدم استئناف المنافسة مع اختيار الصيغة الثالثة التي عرضتها "الفاف" في الاستشارة الكتابية.

ويقضي الخيار الثالث بعدم السقوط من الرابطة الأولى، إضافة إلى الصعود من الرابطة الثانية مع تحديد البطل، وهو ما يعني تتويج شباب بلوزداد رسميا بلقب البطولة، حيث من المنتظر أن تعلن "الفاف" عن القرار الرسمي غدا الأربعاء.