تمكنت قرفة التدخل للشرطة القضائية لأمن سكيكدة من توقيف شخصين كانت بحوزتهم كمية معتبرة من دواء "بريكا باري" تقدر بـ540 كبسولة كانت موجهة للبيع والترويج في أوساط شباب مدينة سكيكدة، تم توقيف الشخصين خلال دورية للشرطة سيارة مشبوهة لفتت انتباههم، تم توقيفها.

ومن خلال عملية التفتيش للشخصين والسيارة تم العثور على الكمية المذكورة من الدواء الذي كمؤثر عقلي ليتم توقيف المشتبه فيهما وتحويلهما إلى المصلحة وتقديمهما نهار الثلاثاء أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة الذي اصدر في حقهما امر إيداع رهن الحبس المؤقت.