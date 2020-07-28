أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الثلاثاء في بيان لها، عن إبقاء الحجر المنزلي الجزئي لمدة 15 يوما من الساعة الخامسة مساء (17:00) إلى الخامسة صباحا (5:00) من صباح اليوم الموالي على مستوى كافة بلديات ولاية ورقلة باستثناء بلدية البرمة حيث سيكون الحجر الجزئي المنزلي فيها من الساعة الثامنة مساء (20.00) إلى غاية الخامسة صباحا و ذلك ابتداء من يوم غد الأربعاء و هذا بالنظر لتطور الوضعية الوبائية بالولاية.

و أوضح البيان أنه "ينجم عن هذا الحجر الجزئي الذي تم إقراره على مستوى البلديات المذكورة أعلاه، التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية, الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات".

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إقرار هذا الإجراء "عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-182 المؤرخ في 17 ذو القعدة عام 1441 هجري الموافق لـ9 جويلية سنة 2020 المتضمن تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)

و مكافحته، لاسيما المادة 02 منه التي تلزم السيدات والسادة الولاة عند الضرورة بإقرار أو تعديل أو ضبط أوقات الحجر المنزلي الجزئي آو الكلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر تشهد بؤرا للعدوى".