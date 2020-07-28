بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 28615 حالة، منها 642 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الثلاثاء.

وسجلت ولاية الجزائر أكبر حصيلة يومية بـ98 إصابة، تليها البويرة بـ56 إصابة ووهران بـ42 إصابة.

إجماليا، تبقى الجزائر العاصمة في المقدمة بـ2929 حالة، متبوعة بسطيف (2499 حالة) ثم البليدة (2371 حالة).

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

الجزائر: 2929 (+98)

سطيف: 2499 (+41)

البليدة: 2371 (+19)

وهران: 2079 (+42)

قسنطينة 1014 (+15)

باتنة: 1003 (+4)

ورقلة: 924 (+4)

تيبازة: 836 (+10)

بجاية: 767 (+27)

الجلفة: 750 (+25)

بسكرة: 695 (+2)

الوادي: 682 (+21)

تيارت: 618 (+8)

البويرة: 605 (+56)

تلمسان: 600 (+6)

المسيلة: 599 (+32)

تيزي وزو: 536 (+0)

المدية: 509 (+12)

خنشلة: 499 (+6)

عين الدفلى: 494 (+9)

الأغواط: 486 (+12)

بومرداس: 478 (+8)

تبسة: 458 (+15)

عنابة: 449 (+10)

أم البواقي: 425 (+8)

أدرار: 370 (+20)

مستغانم: 353 (+15)

برج بوعريريج: 353 (+8)

غرداية: 342 (+5)

عين تموشنت: 335 (+28)

معـسكر: 310 (+2)

قالمة: 296 (+13)

تيسمسيلت: 289 (+2)

سكيكدة: 281 (+3)

سيدي بلعباس: 272 (+4)

ميلة: 256 (+1)

جيجل: 253 (+7)

بشار: 252 (+0)

سوق أهراس: 222 (+4)

البيض: 193 (+1)

نعامة: 191 (+10)

تمنراست: 159 (+16)

غليزان: 125 (+0)

الطارف: 119 (+8)

الشلف: 107 (+0)

إليزي: 81 (+0)

تندوف: 75 (+3)

سعيدة: 58 (+2)