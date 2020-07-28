أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، اليوم الثلاثاء، إعادة فرض الحجر المنزلي على ولاية مستغانم.

وجاء في بيان للوزارة "بالنظر لتطور الوضعية الوبائية بولاية مستغانم، تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم كافة المواطنين، بعد موافقة السلطات المختصة، بإقرار حجر منزلي، على مستوى كافة بلديات الولاية، من الساعة الثامنة إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي، وذلك لمدة 15 يوما ابتداء من الأربعاء 29 جويلية 2020".

وأضاف البيان "يترتب عن هذا الحجر الجزئي الذي تم إقراره على البلديات المذكورة التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات".

وكانت السلطات العمومية قد رفعت الحجر المنزلي كليا عن ولاية مستغانم في 13 جوان الماضي.