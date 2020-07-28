حل، ببسكرة البروفيسور محمد بلحوسين يقود فريقا من المختصين المشكلين للجنة التحقيقات الوبائية الوزارية التي شرعت في إجراء تحقيقا ميدانيا لمعرفة الوضعية الوبائية بهذه الولاية التي تعرف ارتفاعا مذهلا في أعداد الإصابات و الوفيات.

استنادا إلى مصادر استشفائية فان هذه اللجنة سيقضي أعضائها يومين كاملين و ستعود إلى العاصمة اليوم و بدأت معاينتها الميدانية من الجهة الغربية للولاية .

و البداية كانت بمؤسسة الصحة الجوارية بطولقة، و ينتظر أن تشمل الزيارة مستشفيات عاصمة الولاية خاصة الحكيم سعدان المخصص لمرضى " كوفيد 19 " و التوجه إلى سيدي عقبة قبل أن تختتم الزيارة بعقد لقاء يجمع أهل قطاع الصحة في مدرسة التكوين شبه الطبي .

و أشارت ذات المصادر إلى أن الشق المتعلق بالتكفل بالمصابين سيكون على قدر كبير من الأهمية خاصة بعدما سجل تخبط في رسم خارطة علاج ناجعة للمصابين، ناهيك على مصادر العدوى بعد ما لوحظ إصابات و وفيات لعائلات بأكملها .

و ستمكن عملية التشخيص للوضعية الوبائية من الخروج بتصور يسمح بتنظيم عملية العلاج و تفادي مزيدا من الإصابات و فرض بعض الإجراءات الوقائية ، علما أن ولاية بسكرة مدرجة ضمن الولايات التسعة و العشرون الخاضعة للحجر و كذلك الحجر الذي اقره والي الولاية بصورة استثنائية من الرابعة زوالا إلى السادسة صباحا و الذي مس تسع بلديات عرفت ارتفاع في إعداد الإصابات و هي بسكرة ،سيدي عقبة ، عين الناقة ، شتمة ، زريبة الوادي ، طولقة ، اولاد جلال ، الدوسن و سيدي خالد.