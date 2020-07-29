أوقف عناصر الأمن الحضري الثالث التابع لأمن ولاية قسنطينة، شاب اعتدى على طبيب مناوب خلال أداء مهامه، حسب ما أفاد يوم الثلاثاء بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة بذات السلك النظامي .

وحسب ذات المصدر فإن المعتدي البالغ من العمر 25 سنة تقدم ليلا إلى مصلحة الاستعجالات الجراحية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحكيم ابن باديس بقسنطينة مطالبا الطاقم الطبي بنزع الجبس من يده.

وقد حاول الطبيب المناوب تقديم توضيحات للشاب بشأن وجود حالات أكثر خطورة وتتطلب تكفلا مستعجلا من طرف الطاقمين الطبي وشبه الطبي المتواجدين في المصلحة إلا أن الشاب قام بإهانته، حسب ما تم إيضاحه.

وقد تنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان بعد التبليغ عن الحادثة. ولدى عرضه أمام محكمة قسنطينة عن جرم "الاعتداء على موظف أثناء أداء مهامه" صدر أمر بإيداع المعني رهن الحبس.