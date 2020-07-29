كشف المدير العام لبريد الجزائر، اليوم الأربعاء، أنه خلال الفترة الممتدة ما بين 18 إلى 26 جويلية، تم سحب أكثر من 114مليار دينار تخص معاشات المتقاعدين.

وقال دحماني في تصريح للإذاعة الوطنية، أنه خلال شهر جوان تم سحب أكثر من 374 مليار دينار، مضيفا أن 3 ملايين متقاعد يسحبون رواتبهم من بريد الجزائر.

وأشار المتحدث، إلى وجود عمل يومي محكم مع بنك الجزائر، قائلا أن خلايا تعمل بجد لتوفير المتطلبات مع اقتراب عيد الأضحى. وأكد المدير العام لبريد الجزائر، أن البريد يقدم نفس الخدمات للزبائن رغم جائحة كورونا.

وأشار دحماني، إلى تسجيل انخفاض بنسبة 15 بالمائة في نقص السيولة خلال السداسي الأول مقارنة بسنة 2019، مفيدا أن نقص السيولة النقدية في مراكز بريد الجزائر يعود لأسباب متعددة.

وأضاف، أن الظرف الاقتصادي كان له انعكاسات على السيولة المالية، مشيرا إلى وجود عمل منظم ورابط متين مع بنك الجزائر.