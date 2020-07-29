قامت مصالح أمن ولاية البويرة وبالتنسيق مع مديرية التجارة للولاية، بمراقبة 10099 محل تجاري تقرر من خلاله الغلق الفوري لـ 190 محلا لم يحترم أصحابها إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، في عملية مداهمة مشتركة نفذتها ذات المصالح بعدة بلديات.

وكشف ضابط الشرطة طوطاح سمير من خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية البويرة، أن مصالح أمن ولاية البويرة بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة نفذت عدة حملة مداهمات واسعة عبر بلديات في إقليم الاختصاص للوقوف على مدى احترام شروط الوقاية من انتشار فيروس كورونا خاصة على مستوى المحلات التجارية والفضاءات العمومية.

وأوضح ذات المتحدث أن العملية أسفرت عن مراقبة 10099 محل تجاري سجل خلاله 1256 مخالفة وإصدار 190 قرار غلق فوري مع تسجيل 141 ملف جزائي و تقديم 873 إعذار في حق أصحاب محلات تجارية خاصة بالمواد الغذائية ومحلات بيع المأكولات الخفيفة وكذا محلات بيع الملابس ونشاطات تجارية أخرى.

وأضاف أنه جرت العادة أن تحرر محاضر مع اقتراح غلق المحلات غير الملتزمة بتدابير الوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19، غير أن هذه المرة تم الغلق الفوري ضد المخالفين للشروط والإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا.