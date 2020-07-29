أعلنت وزارة الثقافة والفنون، اليوم الأربعاء، عن إطلاق شهر التراث اللامادي، والذي يكون مخصصا للباس التقليدي، يوم 03 أوت 2020 ويمتد إلى غاية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.

وحسب ما جاء في منشور على الحساب الرسمي للوزارة "فايسبوك"، تعلن ضمن مشروع المحافظة على التراث الثقافي اللامادي في الجزائر، ووفق مخطط تنفيذ برنامج وزارة الثقافة والفنون، تعلن وزارة الثقافة والفنون، عن إطلاق شهر للتراث اللامادي؛ يكون مخصصا للباس التقليدي، يفتتح يوم 03 أوت 2020 ويمتد إلى غاية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.

والتظاهرة الثقافية التراثية الموسومة بـ"الأيام الوطنية للباس الجزائري" للمحافظة على التراث الثقافي اللامادي، تنظم تحت شعار :" لباسي ذاكرتي وثقافتي"

ويشتمل البرنامج على ما يلي:

1- محاضرات افتراضية أسبوعية حول المحافظة على التراث الثقافي اللامادي أولى مواضيعها "اللباس الجزائري"

2- مهرجان ثقافي للباس الجزائري موسوم بـ"في ذاكرة اللباس الجزائري .."، وذلك بالتنسيق مع المهرجان الثقافي الوطني للباس الجزائري.

وستنظم على هامش التظاهرة مسابقتان تتمحوران حول ما يلي:

أ- أقدم لباس تقليدي عائلي

ب- تحديث اللباس التقليدي

3- إطلاق بطاقات لتوصيف اللباس الجزائري وجرده، وذلك عبر مديريات الثقافة بكل الولايات.

4- ندوات تلفزيونية حول اللباس في الجزائر، وذلك لإماطة الغطاء عن الإجراءات المتّخذة في ملف تسجيل عنصرٍ تراثي جزائريّ باعتباره تراثا إنسانيا لدى اليونسكو؛ وتهدف هذه اللقاءات أيضا إلى توضيح المراحل التي يمر بها هذا العنصر التراثي ليحظى بالتسجيل لدى اليونسكو، إضافة إلى مواضيع أخرى في هذا الشأن ستسهم في مناقشتها وإثرائها، الجمعيات الثقافية الفاعلة في التراث اللامادي، إلى جانب كوكبة من المختصين.