الهالات السوداء تحت العين واحدة من الأكثر المشاكل التي تواجه البشرة إزعاجا لا سيما اذا ظهرت قبل مناسبة خاصة ترغبين في التألق بها.

ومع اقتراب عيد الأضحى من المؤكد أنك ترغبين بالتخلص منها، إليك علاج الهالات السوداء في يوم واحد فقط:

شرائح الخيار ضعي شريحتين على العينين لمدة 30 دقيقة يومياً، ثم إزالته وغسل الوجه بالماء البارد.

شرائح البطاطا ضعي شريحة من البطاطا على كل عين واتركيها لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة ثم تغسل البشرة بالماء البارد.

الزعفران امزجي القليل من الزعفران مع ملعقة حليب ثم ضعي الخليط بحرص حول العين قبل النوم. واتركيه طوال فترة الليل وفي صباح اليوم التالي يمكن غسل الوجه بالماء البارد.

قشر البرتقال امزجي قشور البرتقال المبشورة مع ملعقة صغيرة من ماء الورد ثم ضعيها على بشرتك.

الحليب البارد ضعي قطعيتن من القطن في حليب بارد ثم ضعيهم على العين لمدة 15 دقيقة ثم تغسل المنطقة بالماء جيدًا. أكياس الشاي الأخضر ضعي 2 من أكياس الشاي الأخضر في ماء مغلي ثم يوضع في الثلاجة حتى يبرد.

وبعد ذلك توضع الأكياس على العين وتترك لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة. جل الألوفيرا طبيقيه على منطقة أسفل العين قبل النوم مع تدليكها لمدة دقيقتين فقط. ثم تترك طوال الليل وفي صباح اليوم التالي يمكنك غسل الوجه بالماء بالبارد.

النعناع افرمي أوراق النعناع الطازجة وتطبيقها على المنطقة المحيطة بالعين لمدة 10 دقائق ثم تغسل البشرة بالماء البارد.