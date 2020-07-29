شرع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد ، اليوم الأربعاء، في زيارة عمل إلى ولاية النعامة، رفقة وفد هام متكون من إطارات الإدارة المركزية وأعضاء من اللجنة العلمية لمكافحة جائحة كورونا.

وحسب بيان الوزارة، فإن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على مستوى التكفل بمرضى كوفيد-19 و مدى جاهزية الفرق الطبية وتقديم الدعم لهم والاستماع لانشغالاتهم، وأضاف البيان، أن الوزير استهل زيارته الميدانية بمدينة المشرية، أين قام بزيارة تفقدية للمؤسسة العمومية الاستشفائية الإخوة شنافة.