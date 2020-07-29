أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو عن إطلاق مبادرات نفسانية لمرافقة الأطباء وأخرى للاستشارات الأسرية والمسنين.

وأوضحت الوزيرة كريكو، للقناة الإذاعة الأولى، اليوم الأربعاء، أن دائرتها الوزارية قررت إيفاد الأطباء النفسانيين المتواجدين على مستوى 275 خلية جوارية للمؤسسات الإستشفائية ومديريات الصحة لمرافقتهم نفسيا جراء ابتعادهم عن منازلهم طيلة أشهر وذلك تقديرا منها –تقول- بالجهد الكبير الذي يبذله "الجيش الأبيض" .

وأشارت إلى أنه سيتم زيارة هؤلاء الأطباء خلال فترات الراحة للاستماع إليهم ولانشغالاتهم، ويسمح لهم بالتواصل مع الأخصائيين النفسانيين لمرافقتهم نفسيا في حال عدم قدرتهم على التواصل مباشرة على مستوى مواقع عملهم مضيفة أنها تحرص على متابعة هذه العملية والأخذ بعين الاعتبار بنتائج استشاراتهم.

كما أكدت الوزيرة أن التطبيق الإلكتروني للاستشارات الأسرية، سيسمح بإجراء تحقيقات اجتماعية و معرفة حجم الشكاوى في هذا المجال ، مضيفة أنه تم تسجيل بعض الملاحظات خلال هذه الفترة تتعلق بتغير سلوكيات بعض الأطفال من خلال لجوئهم لمواقع التواصل الاجتماعي لتعويض خروجهم .

من جهة أخرى كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن الشروع بدء من يوم الغد في تسيير قافلة تضامنية مع البدو الرحل بولاية النعامة، مشيرة إلى أن هذه القافلة تحمل مساعدات متنوعة خصوصا لأطفال هؤلاء البدو.