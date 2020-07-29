تم مساء أمس الثلاثاء إجلاء 102 رعية جزائرية كانوا عالقين بدولة أوكرانيا منذ أكثر من أربعة أشهر بسبب جائحة ''كوفيد-19''، حيث نقلوا إلى ولاية مستغانم بعد أن حطت الطائرة التي أقلتهم بمطار وهران الدولي قادمة من العاصمة كييف، حسبما علم اليوم الأربعاء من المديرية المحلية للنقل.

وأوضح مدير النقل لمستغانم، مصطفى قادة بلفار في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه بعد إتمام الإجراءات الإدارية والصحية على مستوى مطار ''أحمد بن بلة'' تم تسخير 11 حافلة لنقلهم إلى الفندق أين سيقضون فترة الحجر الصحي في إطار التدابير الوقائية لمكافحة ''كوفيد-19''.

ويعتبر هذا الفوج الرابع من المواطنين القادمين من الخارج الذين تستضيفهم ولاية مستغانم منذ بداية الأزمة الصحية في مارس المنصرم، ليرتفع عددهم الإجمالي إلى أكثر من 1.000 مواطن، في انتظار وصول فوج آخر غدا الخميس قادما من الدوحة القطرية، كما أشير إليه.

وموازاة مع ذلك، انتهت أمس فترة الحجر الصحي لما لا يقل عن 222 مواطنا عادوا من مدينة تولوز الفرنسية بعد مكوثهم في أحد فنادق المدينة، حيث وفرت لهم المديرية الولائية للنقل أكثر من عشر حافلات نقلتهم إلى ولايات إقاماتهم بمختلف ربوع الوطن، وفق بلفار.