سيكون يوما الجمعة العاشر والسبت الحادي عشر من ذي الحجة عام 1441 هجري الموافقين ليومي 31 جويلية والفاتح أوت 2020 عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية بما في ذلك المستخدمون باليوم أو الساعة، وهذا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

وأوضح ذات المصدر أنه "بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963، المتضمن قائمة الأعياد القانونية ، والمعدل والمتمم، فإن يوم الجمعة العاشر و السبت الحادي عشر من شهر ذي الحجة 1441 هجري، الموافقين لـ 31 جويلية والفاتح أوت 2020، يكونان يومي عطلة مدفوعة الأجر، لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة".

وأضاف نفس البيان أنه "يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب".