أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ،اليوم الأربعاء، أن مفارز مشتركة للجيش لوطني الشعبي، أوقفت يوم 28 جويلية 2020، سبعة تجار مخدرات وحجزت 145.3 كيلوغرام من الكيف المعالج خلال عمليات منفصلة بكل من تلمسان ووهران بالناحية العسكرية الثانية وبشار بالناحية العسكرية الثالثة.

وأضاف البيان، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني ومصالح الأمن الوطني أوقفت ثلاثة تجار مخدرات وحجزت 31496 قرص مهلوس خلال عمليات متفرقة بكل من قسنطينة وسطيف .

فيما تم توقيف مهرب وحجز 1000 خرطوشة خاصة ببنادق الصيد و5000 علبة سجائر بتبسة. كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك، 21 شخصا وحجزت 4 مركبات رباعية الدفع وشاحنتين و3800 لتر من الوقود بالإضافة إلى 20 مولدا كهربائيا و9 مطارق ضغط و18 قطعة ديناميت و4 أمتار فتيل صاعق وأغراض أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لــ 103 أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وتلمسان وعنابة وسكيكدة والطارف، فيما تم توقيف 46 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من برج باجي مختار وعين أمناس، يضيف البيان .