تتعرض الرموش للتساقط والضعف كشعر الرأس بالضبط، وذلك نتيجة لعدم التغذية السليمة المتكاملة العناصر الغذائية، كما أنّ استخدام الماسكرا مجهولة المصدر والمكونات، تسبب جفاف الرموش وتساقطها.

وللتخلص من تساقط الرموش، احرصي على تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المتكاملة التي تساعد على نمو الشعر، وتحفز من نمو بصيلاته، كالحبوب الكاملة، والفطر والبيض، والحليب والأرز البني والعدس، والسبانخ والبروكلي والجزر والموز وغيرها، ولا تنسي الاهتمام بصحة الشعر والرموش العامة.

ولتقوية الرموش إليكِ وصفة نواة التمر وزيت الخروع وزيت الزيتون، والذي يساعد على تطويل الرموش ويرطبها ويقويها.

وتتمثل مكونات الوصفة في: ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، 15 نواة التمر، 2 ملعقة كبيرة زيت خروع

خطوات التحضير: في قدر مناسب نضع نواة التمر على نار هادئة لمدة ربع ساعة، ثم تُطحن حتى تصبح بودرة، ثم أضيفي إلى البودرة زيت الخروع وزيت الزيتون وقلبي جيدًا. استخدمي هذا الخليط يوميًّا بدهنه على رموشكِ ليلًا، ثم يُغسل في الصباح بالماء الفاتر.