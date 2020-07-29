سجلت الجزائر 614 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب آخر حصيلة كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم الأربعاء.

وبهذا يقترب العدد الإجمالي للحالات المؤكدة منذ بداية انتشار الفيروس في الجزائر من حاجز 30 ألف حالة، بعدما بلغ 29229 إصابة.

فيما يخص العدد الإجمالي للوفيات بـ"كوفيد-19" فقد بلغ 1186 منها 12 وفاة في آخر 24 ساعة، حسب ما كشفت اللجنة العلمية.

كما أعلن نفس المصدر عن تسجيل 359 حالة شفاء جديدة رفعت العدد الإجمالي إلى 19592 حالة تعافي، فيما يتواجد 70 مريضا في العناية المركزة.