أفاد فرع التسيير العقاري للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره في بيان له أنه بإمكان قاطني سكنات عدل تسديد فواتير الإيجار الشهري عن طريق الدفع الإلكتروني مشيرا أنه بصدد الانتهاء من الترتيبات اللازمة لانطلاق هذه العملية.

وجاء في البيان الذي نشره فرع وكالة عدل على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك " سيكون بإمكان قاطني سكنات عدل تسديد فواتير الإيجار الشهري عن طريق الدفع الإلكتروني "e.paiement" دون الحاجة إلى التنقل إلى البنك".

وأوضح فرع التسيير العقاري أنه سيقوم بإعلام السكان بتفاصيل انطلاق العمل بهذا الإجراء فور الانتهاء من الترتيبات اللازمة.

و أكد في هذا الصدد أنه " تمت تهيئة الظروف المناسبة بالتنسيق مع البنك الوطني الجزائري والوكالة لأجل ذلك".

وأشار ذات المصدر أن اعتماد الدفع الإلكتروني في تسديد فواتير الإيجار يهدف إلى التخفيف على السكان عناء التنقل إلى البنك.

كما أضاف أن هذا الإجراء يندرج أيضا في إطار سياسة عصرنة المعاملات الإدارية للسكان التي تنتهجها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.

و كانت وكالة عدل قد أعلنت في جوان الفارط عن إمكانية دفع مستحقات إيجار أشهر مارس و أبريل و مايو على مراحل حتى يونيو 2021 و ذلك تطبيقا لتوجيهات وزير السكن والعمران و المدينة، كمال ناصري.