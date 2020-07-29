تركيبة بطولة الرابطة المحترفة الأولى والقسم الثاني للموسم الكروي 2021/2020، عقب مصادقة المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، على توقيف المنافسة بسبب جائحة كورونا.

- الرابطة المحترفة الأولى (20 فريقا):

شباب بلوزداد - وفاق سطيف - مولودية الجزائر - شبيبة القبائل - شباب قسنطينة - شبيبة الساورة - أمل عين مليلة - مولودية وهران- اتحاد الجزائر- نادي بارادو - اتحاد بلعباس - أولمبي الشلف - أهلي برج بوعريريج - اتحاد بسكرة - نصر حسين داي - نجم مقرة - أولمبي المدية - شبيبة سكيكدة - وداد تلمسان - سريع غليزان.

- القسم الثاني (مجموعتان من 18 فريقا لكل واحدة) :

الأندية التي ضمنت البقاء خلال موسم 2019-2020 :

أمل الأربعاء - جمعية الخروب - مولودية العلمة - جمعية وهران - دفاع تاجنانت - اتحاد عنابة - مولودية سعيدة - أمل بوسعادة - أولمبي أرزيو - مولودية بجاية - شبيبة بجاية - اتحاد الحراش

الأندية الصاعدة من بطولة الهواة

- مجموعة الوسط : شباب بني ثور- وداد بوفاريك - نجم بن عكنون - شباب عين وسارة - اتحاد الأخضرية - وداد المسيلة - رائد القبة - (شباب حي الجبل أو شباب الدار البيضاء أو اتحاد البليدة، الفرق الثلاثة لها نفس عدد النقاط).

- مجموعة الشرق : شباب أولاد جلال - مولودية قسنطينة - مولودية باتنة - شباب باتنة - اتحاد الشاوية - اتحاد خنشلة - هلال شلغوم العيد - نجم التلاغمة.

- مجموعة الغرب : شباب عين تموشنت - اتحاد الكرمة - مستقبل واد سلي - شباب واد ارهيو - جيل عين الدفلى - شبيبة تيارت -صفاء خميس مليانة - اتحاد الرمشي.