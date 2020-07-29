أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن الأندية التي ستمثل الجزائر في المنافسات القارية الموسم المقبل.

في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية، ستكون الجزائر ممثلة بفريقين هما شباب بلوزداد ومولودية الجزائر حسب بيان المكتب الفدرالي.

أما وفاق سطيف فسيمثل الجزائر في كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في انتظار الإعلان لاحقا عن الممثل الثاني للجزائر في هذه المنافسة.

وكانت "الفاف" قد أعلنت عن تتويج شباب بلوزداد بلقب البطولة هذا الموسم مع إلغاء السقوط، إضافة إلى صعود أربعة أندية من الرابطة الثانية هي أولمبي المدية، شبيبة سكيكدة، وداد تلمسان وسريع غليزان.