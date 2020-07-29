كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأربعاء، عن حصيلة الحرائق التي مازالت مندلعة في عدد من ولايات الوطن.

وحسب ما نشرت ذات المصالح على صفحتها الرسمية في "الفايسبوك" فإنه إلى غاية الساعة الثانية زولا من نهار اليوم مازالت فرق الحماية المدنية تعمل على إخماد 30 حريقا عبر 14 ولاية.

وأضاف نفس المصدر أن أكثر الولايات تسجيلا للحرائق هي: الطارف بـ07 حرائق، جيجل بـ05 حرائق وتيزي وزو بـ03 حرائق.

فيما سجلت ولايات سوق أهراس، بلعباس، المدية وبجاية، حريقين لكل منها، أما الولايات التي سجلت حريقا واحدا فهي بومرداس، سيدي بلعباس، تيسمسيلت، سطيف، قالمة، البويرة وميلة.