تم اليوم الأربعاء تسليم 26 حقيبة تجهيزات مساعدة على التنفس لفائدة مؤسسات استشفائية بولاية عنابة و ذلك في إطار الهبة التضامنية التي خص بها المكتب المحلي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين هياكل الصحة بالولاية.

ووجهت هذه الهبة من التجهيزات المساعدة على التنفس لتحسين ظروف التكفل بمرضى كوفيد-19 المتواجدين على مستوى الوحدات المخصصة لهم و المتواجدة بالمؤسسات الاستشفائية التابعة للمركز الإستشفائي الجامعي لعنابة و هي على التوالي ابن سينا و ضربان و سان تيراز، علاوة على مستشفيات البوني و الحجار وعين الباردة و شطايبي .

ولدى إشرافه على مراسم التسليم التي أقيمت بمقر الولاية, بحضور السلطات المدنية و العسكرية و مسؤولي قطاع الصحة والسكان, ذكر رئيس الجهاز التنفيذي المحلي جمال الدين بريمي بأهمية الجهود المادية والمعنوية التي يخص بها المجتمع المدني أسرة الصحة لمواجهة جائحة كورونا, مثمنا في ذات السياق الالتفاتات التضامنية لعدة جمعيات و محسنين من بينهم مكتب عنابة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين الذي وفر لهياكل الصحة 26 حقيبة تجهيزات مساعدة على التنفس.

كما أكد المسؤول الأول بالولاية بالمناسبة على ضرورة التجند من أجل زرع ثقافة الوقاية من فيروس كورونا المستجد في أوساط المجتمع, داعيا إلى تفعيل مبادرات التضامن على مستوى الولاية من أجل دعم هياكل الصحة بالوسائل والتجهيزات الضرورية لأدائهم اليومي في التكفل بالمرضى والتخفيف من آثار الجائحة.