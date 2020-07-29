بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر 29229 حالة، منها 614 حالة جديدة، حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة على موقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء.

وسجلت ولاية وهران أكبر حصيلة يومية بـ89 إصابة، تليها الجزائر العاصمة بـ78 إصابة وبجاية بـ59 إصابة.

إجماليا، أصبحت الجزائر العاصمة أول ولاية تتجاوز حاجز 3 آلاف إصابة بعد أن بلغت اليوم 3007 حالة مؤكدة، تليها سطيف (2511 حالة) ثم البليدة (23971 حالة).

توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

الجزائر: 3007 (+78)

سطيف: 2511 (+12)

البليدة: 2391 (+20)

وهران: 2186 (+89)

قسنطينة 1025 (+11)

باتنة: 1005 (+2)

ورقلة: 933 (+9)

تيبازة: 849 (+13)

بجاية: 826 (+59)

الجلفة: 774 (+24)

الوادي: 719 (+37)

بسكرة: 695 (+0)

تيارت: 633 (+15)

المسيلة: 626 (+27)

البويرة: 623 (+18)

تلمسان: 605 (+5)

تيزي وزو: 536 (+0)

المدية: 514 (+5)

عين الدفلى: 499 (+5)

خنشلة: 499 (+0)

الأغواط: 497 (+11)

بومرداس: 479 (+1)

عنابة: 459 (+10)

تبسة: 458 (+0)

أم البواقي: 434 (+9)

مستغانم: 378 (+25)

أدرار: 374 (+4)

برج بوعريريج: 360 (+7)

عين تموشنت: 342 (+7)

غرداية: 342 (+0)

قالمة: 316 (+20)

معـسكر: 310 (+0)

تيسمسيلت: 295 (+6)

سيدي بلعباس: 293 (+21)

سكيكدة: 285 (+4)

جيجل: 262 (+9)

ميلة: 260 (+4)

بشار: 256 (+4)

سوق أهراس: 224 (+2)

البيض: 205 (+12)

نعامة: 193 (+2)

تمنراست: 171 (+12)

غليزان: 125 (+0)

الطارف: 122 (+3)

الشلف: 107 (+0)

تندوف: 87 (+12)

إليزي: 81 (+0)

سعيدة: 58 (+0)