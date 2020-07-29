أكد الرئيس المدير العام لشباب بلوزداد شرف الدين عمارة أن قرار الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بتنصيب نادي العقيبة بطلا للجزائر يصب في المصلحة العامة للوطن.

وقال عمار في كلمة نشرت على الصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك " أتقدمُ بكل الشكر والتقدير إلى كافة أفراد العائلة البلوزدادية الذين يحتفلون اليومَ بتتويجهم المستحق بدرعِ الرابطةِ المحترفةِ الأولى لكرة القدم، في موسم استثنائي عشنا فيه لحظاتٍ لا تنسى ومشوار كروي اِرتدى فيه الفريق ثوب البطل منذ بداية البطولة".

وأضاف نفس المتحدث "أتوجه بشكرٍ خاصٍ إلى جميع اللاعبين والطاقم الفني الذي أدى ما عليه وأهدى النادي سابع لقب له في المنافسة بعد 19 سنة من الغياب، شكرٌ خاصٌ لكم أيضاً أنتم أيها الأنصار ومحبي فريق شباب بلوزداد الأوفياء لمساندتكم الدائمة للفريق فاليوم اِكتملت فرحتنا بهذا التتويج الغالي، كما أغتنم هذه الفرصة لتوجيهِ هذَا النداء الذي يصب في المصلحة العامة للوطن، وانطلاقا من هذا توجب علينا التحلي بروح المسؤولية و الحذر الشديد، والتعامل مع الظرف الراهن بكل رزانة، ملتزمين بكافة الشروط الوقائية للحدِ من اِنتشار جائحةِ كورونا، لذا أناشد كافة أنصارنا الأوفياء أن يساهموا من جديد في ترسيخ الصورة الحضارية التي تعود عليها فريق شباب بلوزداد".