أعلنت وزيرة الصحة الصحراوية، خيرة بلاهي، عن تسجيل أربع حالات إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا المستجد" وأول حالة وفاة بمخيمات اللاجئين التي كانت بمنأى عن الوباء إلى غاية شهر جوان الماضي، مؤكدة استمرار جهود الدولة والأطقم الصحية في متابعة الوضعية.

وأوضحت بلاهي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه ولغاية نهاية شهر جوان لم تكن هناك أي حالة مشبوهة أو مؤكدة بالمخيمات لكن في شهر جويلية تغير الأمر حيث تم تسجيل أربع حالات مؤكدة بفيروس كورونا وحالة وفاة مشيرة إلى أن من بين الأربع حالات المصابة تماثلت اثنتان للشفاء.

وأرجعت الوزيرة ذلك إلى العدوى التي تتنقل من الوافدين إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين القادمين من مناطق موبوءة وأيضا إلى حالة المنطقة المحيطة بها والوضعية الصحية فيها.

وذكرت الوزيرة أن الأطباء المختصين واللجنة الوطنية من الوقاية من كورونا وبالتنسيق مع الآلية الوطنية يعملون على تقييم الوضعية الحالية، لاسيما مع السلطات الصحية الجزائرية مشيرة إلى التنسيق مع الصحة العسكرية الصحراوية في الأراضي المحررة.