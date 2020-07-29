أودع زوال، اليوم الأربعاء، قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة، مجموعة أشخاص تم توقيفهم من قبل الدرك الوطني لبلدية فلفلة شرقي سكيكدة بعدما حاولوا طمر وتخزين بشاطئ واد الصابون طرد به 36.200 كلغ من المخدرات.

وحسب بيان صادر عن نيابة وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة فإن اتصال من المحطة البحرية بشاطئ وادي الصابون أفاد بوجود مجموعة من الأشخاص يقومون بتخبئة طرد مشبوه على مستوى الشاطئ المذكور، وعليه تم التنسيق مع مصالح الدرك الوطني المختصة إقليما -يضيف البيان- ليتم توقيف هؤلاء الأشخاص ويتعلق الأمر بكل من س.ح –ب.و- ح.م - ح.ك – ق.ب – ر.ك قاموا بطمر الطرد الذي يحتوي على كمية من المخدرات كيف معالج بوزن 36.200 كلغ.

وتنفيذا لتعليمات النيابة يضيف بيان وكيل الجمهورية تم فتح تحقيق ابتدائي وتقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية وبعد سماعهم تمت متابعتهم عن جناية تخزين مخدرات بطريقة غير مشروعة بغرض البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة.

ولم يشر البيان إلى مصدر هذا الطرد سواء قذفته الأمواج أو هو للمجموعة الإجرامية.