قرر أعضاء مجلس إدارة الشركة الرياضية لوفاق سطيف وأعضاء المكتب المسير للنادي الهاوي، اليوم الأربعاء، تقديم استقالتهم الجماعية احتجاجا على ما وصفوها بـ"القرارات اللامسؤولة" للاتحادية الجزائرية لكرة القدم بعد حرمان النسر السطايفي من المشاركة في النسخة القادمة لرابطة أبطال إفريقيا لصالح مولودية الجزائر.

وجاء في بيان نشرته الإدارة السطايفية على صفحتها الرسمية في الفايسبوك " في اجتماع طارئ لأعضاء مجلس إدارة نادي الوفاق، وأعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير النادي الهاوي، أمسية اليوم، أدان القرارات الأخيرة اللامسؤولة واللامنطقية للمكتب الفدرالي والذي كرس جهوية مقيتة وعنصرية لا تساهم إلا في إثارة الفتن واستفزاز الأنصار في مسرحية سيئة الإخراج والتمثيل بعيدا عن أي حسن في التسيير أو حكمة في التدبير".

واعتبرت إدارة النسر الأسود أن "الفاف" تبنت سياسة الكيل بمكيالين وذلك بتجاوز الوفاق المحتل للمرتبة الثانية ليتم "إهداء" المشاركة في رابطة الأبطال إلى فريق آخر باعتماد نظام حسابي على المقاس بعيد عن المواد القانونية –حسب البيان-.

واتهمت إدارة الوفاق الاتحادية بالاستهداف والإجحاف المستمر للنادي السطايفي في السنوات الأخيرة، واصفة القرار الأخير بـ" اللامسؤول وغير الاحترافي" الذي يشوه صورة هيئة وطنية هضمت حق نادي لطالما مثل الجزائر أحسن تمثيل في مختلف المحافل العالمية.

وكرد فعل، أعلن أعضاء مجلس إدارة الشركة الرياضة "بلاك ايغلز" وأعضاء المكتب المسير للنادي الهاوي تقديم استقالة جماعية من النادي.