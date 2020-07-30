يقف اليوم الخميس نحو 10 آلاف حاج مقيم بالمملكة العربية السعودية، على صعيد عرفة الطاهر لأداء الركن الأعظم في الحج ، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم " الحج عرفة".

وقال إمام مسجد الغزالي بحيدرة رشيد بوبكري، في حديث للإذاعة الجزائرية، أن يوم عرفة من أيام الله التي فضلها الله سبحانه وتعالى ، فقد جاء في الحديث الشريف أن العشرة أيام الأولى من شهر ذي الحجة أفضل الأيام ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام " أفضل أيام الدنيا عشر ذي الحجة" وقال إمام مسجد الغزالي إن من تفضيلات هذه الأيام وجود يوم عرفة الذي جعله الله عز وجل يوم الحج الأكبر، فهو اليوم الذي يقف فيه ضيوف الرحمن على صعيد عرفات ولغير الحاج أن يصومه كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام " صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين " سنة قادمة وسنة ماضية .

وأضاف الإمام بوبكري أنه من غير الصيام ، هناك أعمال يؤجر عليه العبد ، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم " ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام ، قيل ولو الجهاد في سبيل الله ، قال ولو الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يعد بذلك بشيء " ، مؤكدا أن لفظ الأعمال الصالحة يشمل كل الأعمال كالصيام والذكر والصدقة والصلاة والدعاء وخاصة الدعاء مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام " خير الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي :لا إله إلا الله وحده لا شريك له" .

ويأتي حج هذا العام وسط إجراءات وقائية لمنع تفشي انتشار فيروس كورونا بالمملكة العربية السعودية.