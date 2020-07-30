عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، مندوبين محليين لوسيط الجمهورية بالولايات، حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية. وقد تم تعيين:

- مدني زبدة مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية الأغواط

- محمد جلايلة مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية أدرار

- عمر غرياني مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية أم البواقي

- أحمد زيدان مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية الشلف

- لخضر رحماني مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية بشار

- مالك بوكمش مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية بجاية

- مناصر علوي مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية بسكرة.

- أحمد فرجي مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية تلمسان

- جازية تفليس مندوبا لوسط الجمهورية لولاية الجزائر

- أسيا بن شنين مندوبا لوسيط الحمهورية بولاية سطيف

- حميد شكات مندوبا لوسط الجمهورية لولاية سكيكدة

- عبد الحفيظ بريمة مندوبا لوسط الجمهورية بولاية باتنة

- داودي منصور مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية البليدة

- دحمان حمزة مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية تمنراست

- محمد غبري مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية تيزي وزو

- سمير قصري مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية الجلفة

- عبد السلام لعواط مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية جيجل

- عبد الرحمان رباحي مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية سعيدة

- حسين بودة مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية سيدي بلعباس

- مأمون سوسة مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية عنابة

- عبد الرزاق مسعودي مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية ڨالمة.

- يحي سلامي مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية قسنطينة

- أمير حموم مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية المدية

- فتحي سطايلي مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية مستغانم

- محمد البشير شرفي مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية خنشلة

- ياسين خضايرية مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية سوق أهراس

- سعيد رباج مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية ميلة

- سامي معزوزي مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية عين الدفلى

- عبد الحميد الطيب مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية معسكر

- شعيب بغلي مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية وهران

- عمر بسعيد مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية البيض

- إبراهيم انتمانت مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية إليزي

- فريد عمارة مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية برج بوعريريج

- محمد زرقاوي مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية بومرداس

- أمين مسلم بن محمد مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية الطارف

- عبد الإله بوبترة مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية تيسمسيلت

- بلقاسم صحرة مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية الوادي

- فيصل عماري مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية تيبازة

- توفيق مستيري مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية عين تموشنت

- عمار لنصاري مندوبا لوسيط الجمهورية لبرج باجي مختار

- محمد الصالح الطالب مندوبا لوسيط الجمهورية للعطاف

- عاطف مرتيا سليمان أويدان مندوبا لوسيط الجمهورية لجانت

- محمود سالمي مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية تندوف

- صالح بليدي مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية غرداية

- الجيلالي بن عولة مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية غليزان

- أحمد بوعيشة مندوبا لوسيط الجمهورية لتيميمون

- أحمد العربي مندوبا لوسيط الجمهورية لبني عباس

- فوفو شيكات مندوبا لوسيط الجمهورية لعين قزام

- نور الدين زنطار مندوبا لوسيط الجمهورية للمنيعة

- فتحي علوي مندوبا لوسيط الجمهورية لأولاد جلال

- عمر وناس مندوبا لوسيط الجمهورية للدبداب

- محمد الصالح تيجاني مندوبا لوسيط الجمهورية لتڨرت.