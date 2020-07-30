الرئيس تبون يعين مندوبين لوسيط الجمهورية

أخبار الوطن
30 يوليو 2020 () - إ.ش
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عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، مندوبين محليين لوسيط الجمهورية بالولايات، حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية. وقد تم تعيين:

-          مدني زبدة مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية الأغواط

-          محمد جلايلة مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية أدرار

-          عمر غرياني مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية أم البواقي

-          أحمد زيدان مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية الشلف

-           لخضر رحماني مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية بشار

-           مالك بوكمش مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية بجاية

-           مناصر علوي مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية بسكرة.

-          أحمد فرجي مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية تلمسان

-           جازية تفليس مندوبا لوسط الجمهورية لولاية الجزائر

-          أسيا بن شنين مندوبا لوسيط الحمهورية بولاية سطيف

-          حميد شكات مندوبا لوسط الجمهورية لولاية سكيكدة

-          عبد الحفيظ بريمة مندوبا لوسط الجمهورية بولاية باتنة

-          داودي منصور مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية البليدة

-           دحمان حمزة مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية تمنراست

-           محمد غبري مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية تيزي وزو

-           سمير قصري  مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية الجلفة

-          عبد السلام لعواط مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية جيجل

-           عبد الرحمان رباحي مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية سعيدة

-          حسين بودة مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية سيدي بلعباس

-          مأمون سوسة مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية عنابة

-          عبد الرزاق مسعودي مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية ڨالمة.

-          يحي سلامي مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية قسنطينة

-          أمير حموم مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية المدية

-          فتحي سطايلي مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية مستغانم

-          محمد البشير شرفي مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية خنشلة

-          ياسين خضايرية مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية سوق أهراس

-           سعيد رباج مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية ميلة

-          سامي معزوزي مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية عين الدفلى

-          عبد الحميد الطيب مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية معسكر

-          شعيب بغلي مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية وهران

-          عمر بسعيد مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية البيض

-          إبراهيم انتمانت مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية إليزي

-           فريد عمارة مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية برج بوعريريج

-          محمد زرقاوي مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية بومرداس

-           أمين مسلم بن محمد مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية الطارف

-          عبد الإله بوبترة مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية تيسمسيلت

-           بلقاسم صحرة مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية الوادي

-           فيصل عماري مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية تيبازة

-           توفيق مستيري مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية عين تموشنت

-           عمار لنصاري مندوبا لوسيط الجمهورية لبرج باجي مختار

-          محمد الصالح الطالب مندوبا لوسيط الجمهورية للعطاف

-           عاطف مرتيا سليمان أويدان مندوبا لوسيط الجمهورية لجانت

-           محمود سالمي مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية تندوف

-           صالح بليدي مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية غرداية

-           الجيلالي بن عولة مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية غليزان

-          أحمد بوعيشة مندوبا لوسيط الجمهورية لتيميمون

-          أحمد العربي مندوبا لوسيط الجمهورية لبني عباس

-           فوفو شيكات مندوبا لوسيط الجمهورية لعين قزام

-           نور الدين زنطار مندوبا لوسيط الجمهورية للمنيعة

-          فتحي علوي مندوبا لوسيط الجمهورية لأولاد جلال

-          عمر وناس مندوبا لوسيط الجمهورية للدبداب

-          محمد الصالح تيجاني مندوبا لوسيط الجمهورية لتڨرت.

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