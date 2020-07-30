الرئيس تبون يعين مندوبين لوسيط الجمهورية
عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، مندوبين محليين لوسيط الجمهورية بالولايات، حسبما أورده بيان لرئاسة الجمهورية. وقد تم تعيين:
- مدني زبدة مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية الأغواط
- محمد جلايلة مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية أدرار
- عمر غرياني مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية أم البواقي
- أحمد زيدان مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية الشلف
- لخضر رحماني مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية بشار
- مالك بوكمش مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية بجاية
- مناصر علوي مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية بسكرة.
- أحمد فرجي مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية تلمسان
- جازية تفليس مندوبا لوسط الجمهورية لولاية الجزائر
- أسيا بن شنين مندوبا لوسيط الحمهورية بولاية سطيف
- حميد شكات مندوبا لوسط الجمهورية لولاية سكيكدة
- عبد الحفيظ بريمة مندوبا لوسط الجمهورية بولاية باتنة
- داودي منصور مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية البليدة
- دحمان حمزة مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية تمنراست
- محمد غبري مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية تيزي وزو
- سمير قصري مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية الجلفة
- عبد السلام لعواط مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية جيجل
- عبد الرحمان رباحي مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية سعيدة
- حسين بودة مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية سيدي بلعباس
- مأمون سوسة مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية عنابة
- عبد الرزاق مسعودي مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية ڨالمة.
- يحي سلامي مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية قسنطينة
- أمير حموم مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية المدية
- فتحي سطايلي مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية مستغانم
- محمد البشير شرفي مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية خنشلة
- ياسين خضايرية مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية سوق أهراس
- سعيد رباج مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية ميلة
- سامي معزوزي مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية عين الدفلى
- عبد الحميد الطيب مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية معسكر
- شعيب بغلي مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية وهران
- عمر بسعيد مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية البيض
- إبراهيم انتمانت مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية إليزي
- فريد عمارة مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية برج بوعريريج
- محمد زرقاوي مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية بومرداس
- أمين مسلم بن محمد مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية الطارف
- عبد الإله بوبترة مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية تيسمسيلت
- بلقاسم صحرة مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية الوادي
- فيصل عماري مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية تيبازة
- توفيق مستيري مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية عين تموشنت
- عمار لنصاري مندوبا لوسيط الجمهورية لبرج باجي مختار
- محمد الصالح الطالب مندوبا لوسيط الجمهورية للعطاف
- عاطف مرتيا سليمان أويدان مندوبا لوسيط الجمهورية لجانت
- محمود سالمي مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية تندوف
- صالح بليدي مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية غرداية
- الجيلالي بن عولة مندوبا لوسيط الجمهورية لولاية غليزان
- أحمد بوعيشة مندوبا لوسيط الجمهورية لتيميمون
- أحمد العربي مندوبا لوسيط الجمهورية لبني عباس
- فوفو شيكات مندوبا لوسيط الجمهورية لعين قزام
- نور الدين زنطار مندوبا لوسيط الجمهورية للمنيعة
- فتحي علوي مندوبا لوسيط الجمهورية لأولاد جلال
- عمر وناس مندوبا لوسيط الجمهورية للدبداب
- محمد الصالح تيجاني مندوبا لوسيط الجمهورية لتڨرت.