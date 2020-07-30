اتهم مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك ، سماسرة البيع، بالإضافة إلي إجراءات الحجر الذي كان عائقا في وجه المواطن سببا في الارتفاع الكبير في أسعار الأضاحي هذا العام رغم وفرة الأضاحي.

وأضاف مصطفى زبدي للقناة الإذاعية الأولى" أن الضرر المادي الذي تعرض له المستهلك الجزائري خلال الجائحة، دفع بالكثير من المواطنين لاقتناء اللحوم من عند الجزارين والتي عرفت بدورها ارتفاعا كبيرا في الأسعار. واستبعد زبدي ، أن تفي المذابح العمومية، بالغرض خلال يوم العيد نظرا لترقب توافد الكثير من المواطنين عليها وهو ما سيترتب عليه زحاما، مشيرا إلى سوء التنظيم الذي تشهده هذه المذابح لعدم إتباعها رزنامة عمل للمواعيد.