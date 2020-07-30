وضعت قيادة الدرك الوطني، مخططا أمنيا وقائيا خاصا لتأمين مختلف المناطق والفضاءات وشبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم الاختصاص، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يأتي هذاالعام في ظل أوضاع صحية غير مألوفة، حسب ما أفاد به اليوم الخميس، بيان لذات الجهاز الأمني.

وأوضح ذات المصدر، أنه تم اتخاذ "جميع الإجراءات الأمنية اللازمة، وهذا بوضع تشكيلات متكونة من وحدات إقليمية ووحدات متخصصة (أمن الطرقات، فصائل الأمن والتدخل، والأسراب الجوية للدرك الوطني)، من أجل ضمان مراقبة تامة وفعالة للإقليم وتجسيد التواجد الدائم والمستمر في الميدان"، وذلك بهدف "تهيئة الأجواء الأمنية الضرورية للمواطنين، التي تمكنهم من قضاء عيد الأضحى المبارك في أجواء آمنة تسودها السكينة والطمأنينة".