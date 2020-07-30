أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد مساء أمس الأربعاء من البيض أنه "سيتم مواصلة تطبيق الإجراءات الصارمة للحد من تفشي وباء كورونا."

وأبرز الوزير خلال هذه الزيارة الميدانية التي قادته إلى عدد من المرافق الصحية بعاصمة الولاية لمعاينة ظروف عمل مهني القطاع بما فيهم القائمين على أقسام معالجة مرضى كوفيد 19 لتشجيعهم والاستماع إلى انشغالاتهم "أنه سيتم مواصلة تطبيق الإجراءات الصارمة من طرف الوزارة الوصية ومن طرف الدولة للحد والوقاية من تفشي الوباء، كما سيتم توفير مختلف المستلزمات الواقية و مختلف الأجهزة للمستشفيات."

وجدد الوزير دعوته للمواطنين "للمساهمة في الحد من تفشي الوباء من خلال ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية الموصى بها وأهمها ارتداء الأقنعة الواقية للحد من انتشار المرض، مشيرا أن الجزائر تعيش أزمة صحية بسبب الوباء كباقي دول العالم وكل المجهودات حاليا منصبة حول هذا الوضع الصحي."

وأشار الوزير إلى "أن انخفاض عدد الوفيات بوباء كورونا بالجزائر مؤشر يجعل القطاع الصحي نوعا ما راض عن الوضعية الحالية بالرغم من تسجيل إصابات تجاوزت هذه الأيام 600 حالة يوميا."

في نفس السياق استفادت الولاية بمناسبة زيارة الوزير بجهاز للكشف عن كوفيد 19"بي سي آر" بالإضافة إلى الكواشف الخاصة بهذا الجهاز وذلك في إطار عملية تزويد جميع ولايات الوطن بهذا الجهاز والذي سيدخل حيز الخدمة بالبيض "قريبا" مما سينهي عملية طول انتظار صدور التحاليل الطبية الخاصة بالوباء من ملحقة معهد باستور بوهران.

كما عرفت الزيارة الوزارية تدعيم مصلحة كوفيد 19 بالمؤسسة العمومية الإستشفائية محمد بوضياف بعاصمة الولاية بخمسة أسرة مخصصة للإنعاش وجهازين للتحذير والإنعاش، فضلا عن هبة مقدمة من طرف جمعية العلماء المسلمين والتي تضم 1500 حقيبة طبية مخصصة للتنفس تم توزيعها على مستشفى البيض وبوقطب.