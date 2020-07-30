توقعت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الخميس، أن تضرب موجة حر شديدة السواحل الشرقية للبلاد.

وأوضحت نشرية خاصة، نشرت عبر موقع الأرصاد الجوية، أن موجة حر شديدة تجتاح كل من ولايات، سكيكدة، عنابة والطارف، ابتداء من منتصف نهار اليوم 12:00 إلى غاية الساعة التاسعة ليلا من يوم غد الجمعة 21:00، حيث ستصل إلى 40 درجة مئوية. كما أشار المصدر، إلى استمرار موجة الحر على كل من ولايات: تيزي وزو، بجاية ، جيجل، بالإضافة إلى غليزان، عين الدفلى والشلف، وذلك إلى غاية التاسعة 21:00 ليلا.