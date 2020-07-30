دعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين يوم الخميس المسجلين في قوائم المداومة خلال أيام عيد الأضحى المبارك للالتزام ببرنامجها قصد ضمان تموين المواطنين بمختلف السلع.

وجاء في بيان للجمعية نشرته على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عشية الاحتفال بعيد الأضحى "بعد أن حددت مصالح وزارة التجارة قوائم المداومة خلال أيام عيد الأضحى المبارك فإن الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين تدعو جميع المسجلين في قوائم المداومة إلى الالتزام ببرنامجها و ذلك خدمة للزبائن و ضمانا للتموين ".

كما أشارت الجمعية إلى أن الالتزام ببرنامج المداومة سيجنب التجار المعنيين العقوبات المحددة في القانون 06-13.

وفي سياق ذي صلة، دعت التجار والمواطنين إلى التقيد بشروط الوقاية من جائحة كوفيد-19 على غرار التباعد الاجتماعي و ارتداء الأقنعة الواقية إلى جانب تعقيم وسائل الذبح.

وكانت وزارة التجارة قد أعلنت بداية الأسبوع الجاري عن تسخير 47.599 تاجر عبر كامل ولايات الوطن من أجل ضمان المداومة خلال فترة عيد الأضحى المبارك بما يسمح بتموين منتظم للمواطنين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع والخدمات.

وأوضحت الوزارة أن من بين هذا العدد الإجمالي للتجار المناوبين، هناك 5.823 ينشطون في قطاع المخابز و 32.479 في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه و 8.829 في قطاع النشاطات المختلفة.

كما يشمل برنامج المداومة 468 وحدة إنتاجية (184 ملبنة 242 مطحنة و 42 وحدة إنتاج مياه معدنية) .ولمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومة الخاص بأيام عيد الأضحى، سخرت الوزارة 1.956 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني.