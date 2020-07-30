بعث الفريق السعید شنقريحة رئیس أركان الجیش الوطني الشعبي، اليوم الخميس، رسالة تھنئة إلى الضباط وضباط الصف ورجال الصف وكل المستخدمین المدنیین التابعین لمؤسسة الجیش الوطني الشعبي بمناسبة عید الأضحى المبارك.

وقال الفريق شنقريحة بمناسبة الاحتفال بعید الأضحى المبارك، "يطیب لي أن أتقدم إلى كافة الضباط وضباط الصف ورجال الصف والمستخدمین المدنیین وإلى أھلھم وذويھم، أبحر التھاني وأطیب التبريكات، راجیا من المولى العلي القدير أن يعیده على جیشنا بالمزيد من التقدم والتطور وعلى شعبنا برغد العیش والأمن والأمان".

وتابع شنقريحة "أود أن أؤكد بھذه السانحة السارة، أن المحافظة على الاستقلال الوطني العزيز على كل الجزائريات والجزائريین، الذي استرجعه شعبنا الأبي بالحديد والنار، ھو أمانة غالیة ونفیسة يتعھد الجیش الوطني الشعبي، سلیل جیش التحرير الوطني، بالحفاظ علیھا بشكل كامل غیر منقوص.

وأضاف رئيس الأركان، أنه "لا يمكن بلوغ مثل ھذا الھدف إلا بإخلاص والتزام التام لأفرادنا. ھؤلاء، بكل فئاتھم، الذين يستحقون منا أسمى آيات التقدير والعرفان والتشجیع، عازمون على الدفاع عن كل شبر من ترابنا الوطني، مبرھنین بذلك أنھم الأبناء البررة لھذا الوطن. إنني على يقین أنه بفضلھم لن تطال أيادي الغدر الجزائر أبدا، ھذه الأرض المباركة التي ستبقى محفوظة بحفظ الله جل وعلا، وستبقى محروسة برجالھا الذين تشرفوا بحمل رسالة أسلافھم المیامین واعتزوا باستكمال مسیرتهم الغراء، في حضن شعبھم الحر، الأبي والموحد".