ستنطلق المرحلة الثالثة من عملية إجلاء الجزائريين العالقين في الخارج بداية أوت القادم، حيث برمجت ثلاثة عشر رحلة خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 9 أوت من بينها تسع 9 رحلات تنطلق من أربع مطارات كبرى يتم فيها تجميع المواطنين العالقين في عديد من البلدان.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف اليوم الخميس، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن العملية ستشمل مطار دبي حيث برمجت انطلاقا منه رحلتان بتاريخ 4 و7 أوت خصصتا لإجلاء المواطنين العالقين في الإمارات العربية المتحدة وأولئك الحائزين على تذاكر شركة طيران الإمارات العائدين من كوريا الجنوبية، بنغلاديش، الصين، الفيتنام، تايلاندا، أستراليا، مدغشقر وكينيا.

وسيكون الإجلاء كذلك انطلاقا من إسطنبول بالنسبة للمواطنين الجزائريين العالقين بتركيا الذين سينضم إليهم المواطنون الحائزون على تذاكر سفر على متن الخطوط الجوية التركية العالقون في شمال جزيرة قبرص وفي جمهورية أذربيجان للعودة على متن رحلة بُرمجت يوم 5 أوت. تضاف إليها رحلتان أخريان تخصص الأولى المبرمجة يوم 6 أوت لإجلاء المواطنين العالقين بتركيا، فيما تخصص الرحلة الثانية المبرمجة يوم 9 أوت لإجلاء ما تبقى من المواطنين العالقين بتركيا الذين سينضم إليهم المواطنون الحائزون على تذاكر شركة الخطوط الجوية التركية العائدون من الفيتنام، تايلاندا، مدغشقر وباكستان، إضافة إلى المواطنين العالقين في سوريا ولبنان الذين سيتم تجميعهم في مطار بيروت الدولي أين ستحط هذه الرحلة لإجلائهم، يضيف المصدر.

وبمطار الدوحة برمجت رحلة يوم 8 أوت بالنسبة للمواطنين العالقين بقطر، ينضم إليهم المواطنون الحاملون لتذاكر السفر لشركة الطيران القطرية العائدون من كوريا الجنوبية، باكستان، بنغلاديش، اليابان، تايلاندا، أستراليا، مدغشقر، كينيا وتنزانيا. وانطلاقا من مطار باريس برمجت ثلاث رحلات أيام 4 و 5 و 9 أوت تخصص لإجلاء المواطنين العالقين في فرنسا. وينضم إليهم المواطنون الحاملون لتذاكر شركة الطيران الفرنسية Air France العائدون من البرازيل، كوبا، المكسيك، الأرجنتين، كولومبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية وبعض الدول الإفريقية الأخرى.

وأشار المصدر نفسه، إلى أنه تمت برمجة أربع رحلات أخرى خلال نفس الفترة انطلاقا من واشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية) يوم 5 أوت لإجلاء ما تبقى من المواطنين العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية و جدة (المملكة العربية السعودية) يوم 6 أوت وجوهانسبورغ (جنوب إفريقيا) يوم 6 أوت مـرورا بـكـل مــن لـوانــدا (أنغولا)، ليبروفيل (الغابون) وأبيدجان (كوت ديفوار) وأخيرا بغداد (العراق) يوم 8 أوت مرورا بالكويت.

كما يوجد قيد الدراسة والبرمجة تنظيم رحلات أخرى من هذه العواصم وغيرها بالإضافة إلى ملف إجلاء ما تبقى من المواطنين الجزائريين العالقين في تونس وموريتانيا. و ذكر المصدر نفسه، بأن عدد المواطنين الجزائريين العالقين في الخارج الذين تمت إعادتهم إلى أرض الوطن في إطار تواصل المرحلة الثانية المبرمجة لإجلائهم التي انطلقت في 20 جويلية الجاري بلغ 8511 مواطنا إلى غاية يوم 28 جويلية في انتظار إجلاء بقية المواطنين المعنيين بالعملية على متن الرحلات المبرمجة إلى غاية تاريخ 30 جويلية الجاري.