أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عزم أنقرة على حسم حملاتها العسكرية في سوريا والعراق وليبيا لصالحها ولحلفائها المحليين.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن أردوغان قوله اليوم الخميس بمناسبة عيد الأضحى المبارك، : "عازمون على تتويج نضالنا الممتد من سوريا والعراق حتى ليبيا بالنصر لنا ولأشقائنا هناك".

كما شدد الرئيس التركي على أن بلاده ستواصل جهودها "حتى النهاية" في سبيل حماية مصالحها في شرق المتوسط وبحر إيجه. وشدد أردوغان على أن تركيا "لن تتردد في استخدام حقوقها السيادية" مشيرا في هذا الصدد إلى قرار أنقرة الأخير بشأن إعادة تحويل معلم آيا صوفيا التاريخي إلى مسجد.