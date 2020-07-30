وصل إلى وهران في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس ما لا يقل عن 129 مواطنا جزائريا تم إجلاؤهم من العاصمة الروسية موسكو حيث كانوا عالقين منذ بداية تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في العالم في مارس المنصرم.

ويتكون معظم هؤلاء المواطنين، الذين أقلتهم طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، من طلبة يدرسون بالأراضي الروسية، وفق ما أفادت مصالح الولاية.

وبعد القيام بالإجراءات الإدارية والصحية المعمول بها، تم توجيه المعنيين، الذين وجدوا في استقبالهم السلطات المحلية والأمنية، إلى ثلاثة فنادق بالولاية سيقضون بها فترة الحجر الصحي، تطبيقا للتدابير الوقائية لمواجهة تفشي جائحة كوفيد-19.

من جهة أخرى، غادر صباح اليوم المواطنون الذين تم إجلاؤهم الأسبوع الفارط من إسبانيا، الفندقين اللذين سخرا لهم لقضاء فترة الحجر الصحي بوهران، حيث وفرت لهم الحافلات التي تنقلهم إلى ولايات إقامتهم.