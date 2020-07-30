أوقفت مصالح الشرطة القضائية لأمن سكيكدة ، مشتبها فيه كان يحمل سلاحا ناريا - مسدس - نصف آلي من الصنف الرابع وكميات من المخدرات والمؤثرات العقلية، عملية توقيف المشتبه فيه جاءت إثر معلومات تحصلت عليها فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وبالتنسيق مع الفرقة الجنائية وبدعم من الوحدات العملياتية تم توقيف المشتبه فيه الذي أحيل نهار اليوم الخميس على وكيل الجمهورية ، لدى محكمة سكيكدة، الذي أصدر في حقه أمر إيداع عن تهمة حيازة المخدرات لغرض البيع تهريب سلع ذات منشأ أجنبي والممارسة لمهن الصحة وحيازة سلاح ناري من الصنف الرابع مسدس.