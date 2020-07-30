أعلنت مؤسسة الصيانة والتطهير "سيال"، عن انقطاع الماء في بعض بلديات العاصمة وتيبازة، بسبب خلل تقني بمحطة تحلية مياه البحر بفوكة.

وحسب بيان المؤسسة فإن البلديات المعنية بوقف التزود بالمياه الشروب في العاصمة هي معالمة وزرالدة وسطاوالي وعين البنيان. أما في تيبازة، فالبلديات المعنية بوقف التزود بالمياه هي دواودة والقليعة وفوكة وشعيبة وبوسماعيل وخميستي وبوهارون وعين تقورايت.

وأوضح البيان، أنه وبسبب خلل تقني وقع اليوم الخميس على مستوى المنشآت الكهربائية بمحطة تحلية مياه البحر بفوكة، قامت شركة "مياه تيبازة"، بتوقيف عمل المحطة لإصلاح الخلل. واتخذت "سيال " جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان عملية ملئ خزاناتها، ليوم عيد الأضحى المبارك.

وتبلغ شركة "سيال" زبائنها المقيمين في البلديات السالفة الذكر بالعاصمة وتيبازة، أنه سيتم إيقاف عملية التزويد بالمياه الشروب من أجل ملأ الخزانات وضمان توفر المياه خلال عيد الأضحى.