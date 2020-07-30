مشاكل كثيرة تصيب الجلد فترة الحمل، على رأسها الكلف الذي ينتشر في أكثر من مكان بالجسم، مما يسبب الإزعاج للحامل خاصة عند ظهوره في الأماكن الظاهرة كالوجه.

قال الدكتور محمد عبد القادر أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة، إن السبب الرئيسي لظهور الكلف في فترة الحمل هو التغيرات الهرمونية التي تحدث للحامل، وعلى رأسها زيادة هرمون الميلاتونين، وزيادة حجم البطن بدرجة كبيرة، الأمر الذي يؤدي إلى تهتك الشعيرات الدموية الدقيقة الموجودة تحت الجلد ويتسبب في ظهور الكلف. وأضاف أستاذ أمراض النساء والتوليد، أن ذوات البشرة البيضاء أكثر عُرضة لكلف الحمل من غيرهن، لأن الجلد يكون أكثر رقة مقارنة بصاحبات البشرة السمراء، التي يمكن أن يظهر فيها الكلف أيضا.

من جانبها أشارت الدكتورة إيمان شعراوي، أستاذة الأمراض الجلدية بكلية الطب جامعة القاهرة، إلى أن السيدات اللاتي لهن تاريخ عائلي في الإصابة بالكلف يكون أكثر عُرضة لظهوره في فترة الحمل. وكلف الحمل يتركز بأماكن معينة في الجسم، فوفقا لما أوضحه عبد القادر، غالبا ما يظهر حول السرة في شكل دائرة محيطة بها (حوالي 10 لـ15 سم)، ويمكن أن يصاحبه ظهور نمش في الجبهة والخدود.

ويختفي كلف الحمل بشكل تلقائي بعد مرور 6 شهور على الولادة، وفقا لـ"شعراوي". ومن جانبه أشار عبد القادر، إلى أنه يمكن أن يختفي خلال سنة بعد الولادة، محذرا من استخدام أي كريمات موضعية، حتى كريمات التفتيح، طوال فترة الحمل والرضاعة، وفي حالة وجود أثار للكلف بعد الولادة يمكن استخدام الكريمات الخاصة بتفتيح البشرة للتخلص من الكلف بعد مرور فترة تتراوح من سنة ونصف لسنتين بعد الولادة.

ويؤكد عبد القادر أنه لا داعي للقلق من ظهور الكلف في فترة الحمل لأنه أمر طبيعي، وهو من الأعراض الفسيولوجية المصاحبة للحمل، ولا تكون هناك حاجة لزيارة الطبيب إلا في حالة انتشاره بدرجة مبالغ فيها. وحذرت شعراوي، من استخدام أي كريم مبيض في فترة الحمل للتخلص من الكلف، لأنه يمكن أن يُمتص ويصل للجنين، ونصحت باستخدام كريم واقي من الشمس، وكريمات أحماض الفاكهة وفيتامين سي فقط. وفي حالة استمرار الكلف رغم مرور فترة على الولادة، يمكن اللجوء إلى وسائل علاجية مختلفة كالتقشير، أو حقن مواد معينة، أو الليزر وتتحدد عدد الجلسات وفقا لدرجة الكلف ما إذا كانت بسيطة أم متوسطة أم عميقة.